Эрдоган: Турция предлагала России перейти на нацвалюты в торговле

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ранее предлагала Москве перейти на национальные валюты в торговле.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ранее предлагала Москве перейти на национальные валюты в торговле.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил Ценробанку и Кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.

"Мы уже предлагали торговлю в нацвалюте России в обычное время. Мы сказали: давайте сделаем это с национальной валютой, в рублях и турецких лирах", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из Брюсселя.