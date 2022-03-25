О нас
Аудио новости

Эрдоган: Турция предлагала России перейти на нацвалюты в торговле

Эрдоган: Турция предлагала России перейти на нацвалюты в торговле Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ранее предлагала Москве перейти на национальные валюты в торговле.
В регионе
25 марта 2022 г. 14:05
Эрдоган: Турция предлагала России перейти на нацвалюты в торговле

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ранее предлагала Москве перейти на национальные валюты в торговле.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил Ценробанку и Кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.

"Мы уже предлагали торговлю в нацвалюте России в обычное время. Мы сказали: давайте сделаем это с национальной валютой, в рублях и турецких лирах", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из Брюсселя.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

Эрдоган: Ильхам Алиев - один из лидеров, который лучше всех знает Россию
Эрдоган: Ильхам Алиев - один из лидеров, который лучше всех знает Россию
25 марта 2022 г. 14:09
Семья, участвующая в обороне Украины: Мы хотим видеть свою страну свободной
ФотоСемья, участвующая в обороне Украины: Мы хотим видеть свою страну свободной
25 марта 2022 г. 14:09
Эрдоган высказался о санкциях против России
Эрдоган высказался о санкциях против России
25 марта 2022 г. 13:55
Горсовет Мариуполя: В Драмтеатре в результате бомбардировки погибло около 300 человек
Горсовет Мариуполя: В Драмтеатре в результате бомбардировки погибло около 300 человек
25 марта 2022 г. 13:52
Эрдоган заявил, что планирует переговоры с Путиным в конце недели
Эрдоган заявил, что планирует переговоры с Путиным в конце недели
25 марта 2022 г. 13:36
Генштаб ВСУ обнародовал данные о потере российских войск
Генштаб ВСУ обнародовал данные о потере российских войск
25 марта 2022 г. 13:30
Спикер Госдумы опроверг информацию о смерти Жириновского
Спикер Госдумы опроверг информацию о смерти Жириновского
25 марта 2022 г. 13:18
Глава Харьковской ОВА: ВС Украины сбили два российских самолета возле Изюма
Глава Харьковской ОВА: ВС Украины сбили два российских самолета возле Изюма
25 марта 2022 г. 12:47
В России за сутки число заразившихся COVID-19 превысило 25 тыс. человек
В России за сутки число заразившихся COVID-19 превысило 25 тыс. человек
25 марта 2022 г. 12:38
Казахстан изучает вопрос строительства атомной электростанции
Казахстан изучает вопрос строительства атомной электростанции
25 марта 2022 г. 11:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi