Гутерриш в ходе разговора с Эрдоганом призвал к политическому урегулированию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с генсеком ООН Антониу Гутерришем в ходе заседания Совета национальной безопасности Турции.

Генсек ООН Антониу Гутерриш в разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о необходимости дипломатического решения конфликта в Сирии и защиты мирных граждан.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении генсека ООН для прессы.

"Я подчеркнул, что нужно немедленно обеспечить гуманитарный доступ ко всем нуждающимся гражданским лицам и добиться, при содействии ООН, возвращения к политическому процессу для прекращения кровопролития", - сказал Гутерриш.

Генсек также призвал все стороны конфликта в Сирии к серьезному взаимодействию с Гейром Педерсеном - спецпосланником ООН по Сирии, чтобы выработать новый всеобъемлющий подход к урегулированию этого кризиса.

По словам генсека ООН, эскалация ситуации в Сирии является "горьким плодом хронической коллективной неспособности реализовать предыдущие механизмы деэскалации и обеспечить подлинное общенациональное прекращение огня". Гутерриш добавил, что неудачи потерпели и попытки инициировать политический процесс по выполнению резолюций Совбеза ООН.

20:10

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с генсеком ООН Антониу Гутерришем в ходе заседания Совета национальной безопасности страны.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении канцелярии президента Турции.

Согласно информации, в ходе беседы Эрдоган заявил о стремлении Анкары проложить путь к политическому урегулированию в Сирии.

"Президент Эрдоган отметил, что сирийский режим должен незамедлительно наладить диалог с собственным народом для достижения всеобъемлющего политического решения. Он заявил, что Турция стремится снизить напряженность, защитить гражданское население и проложить путь к политическому процессу", - говорится в сообщении.

По его словам, сирийский конфликт достиг новой стадии и Турция больше всего желает, чтобы в Сирии не было большей нестабильности и потерь среди гражданского населения.