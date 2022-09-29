Эрдоган обсудил с Путиным ситуацию в Украине

Состоялся телефонный разговор между президентами Турции и России Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным.

Состоялся телефонный разговор между президентами Турции и России Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным.

Об этом Report сообщает со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, лидеры обсудили последнюю ситуацию, связанную с российско-украинской войной.

Глава Турецкого государства отметил, что продление действия механизма по экспорту зерна, которое завершится в ноябре, отвечает общим интересам. Президент Турции также сообщил о продолжении работы для бесперебойного экспорта российских удобрений и зерна.

Р.Т.Эрдоган заявил о необходимости предпринять шаги для снижения напряженности, и ожидает, что Россия также примет меры, которые будут способствовать этому процессу.

Турецкий лидер также отметил необходимость "предоставления шанса переговорам для урегулирования", а также выразил готовность сыграть в данном процессе роль посредника.