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Эрдоган обсудил с Путиным ситуацию в Украине

Эрдоган обсудил с Путиным ситуацию в Украине Состоялся телефонный разговор между президентами Турции и России Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным.
В регионе
29 сентября 2022 г. 21:35
Эрдоган обсудил с Путиным ситуацию в Украине

Состоялся телефонный разговор между президентами Турции и России Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным.

Об этом Report сообщает со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, лидеры обсудили последнюю ситуацию, связанную с российско-украинской войной.

Глава Турецкого государства отметил, что продление действия механизма по экспорту зерна, которое завершится в ноябре, отвечает общим интересам. Президент Турции также сообщил о продолжении работы для бесперебойного экспорта российских удобрений и зерна.

Р.Т.Эрдоган заявил о необходимости предпринять шаги для снижения напряженности, и ожидает, что Россия также примет меры, которые будут способствовать этому процессу.

Турецкий лидер также отметил необходимость "предоставления шанса переговорам для урегулирования", а также выразил готовность сыграть в данном процессе роль посредника.

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