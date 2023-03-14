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Эрдоган призвал бизнесменов поддержать процесс восстановления в зонах бедствия

Эрдоган призвал бизнесменов поддержать процесс восстановления в зонах бедствия Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал предпринимателей поддержать усилия по устранению последствий февральских землетрясений. Он направил видеообращение к участникам 26-го Евразийского экономического саммита, организованного в Стамбуле по инициати
В регионе
14 марта 2023 г. 13:28
Эрдоган призвал бизнесменов поддержать процесс восстановления в зонах бедствия

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал предпринимателей поддержать усилия по устранению последствий февральских землетрясений. Он направил видеообращение к участникам 26-го Евразийского экономического саммита, организованного в Стамбуле по инициативе Фонда "Группа Мармара".

Об этом передает Report со ссылкой на Anadolu.

Глава государства привлек внимание к разрушительным последствиям двух землетрясений 6 февраля с эпицентром в провинции Кахраманмараш. Землетрясение нанесло серьезный ущерб турецкой экономике.

"В течение года планируем восстановить инфраструктуру региона и все пострадавшие населенные пункты. В данном процессе важен вклад не только государства, но и предпринимателей", - подчеркнул Эрдоган.

Он отметил, что в зоне охвата подземных толчков магнитудой 7,7 и 7,6 оказались в целом 14 млн человек, а жертвами бедствия стали более 48 тыс. жителей Турции.

Напомним, что ранее в ПРООН заявили, что ущерб от разрушительного землетрясения в Турции превысит 100 млрд долларов.

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