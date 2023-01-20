Эрдоган предостерег греческого премьера от необдуманных действий

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не имеет цели ударить по Афинам баллистической ракетой "Тайфун".
Как передает
"Сегодня в Греции вовсю обсуждают вероятность удара турецких ракет "Тайфун" по Афинам. У нас нет подобных целей! Главное в этом вопросе, чтобы греки действовали обдуманно", - заявил турецкий лидер.
При этом Эрдоган задался вопросом: "Неужто в Греции полагают, что Турция будет игнорировать размещение вооружения на островах, которые, согласно международным договоренностям являются демилитаризованными зонами?".
Президент Турции, ссылаясь на высказывания премьера Греции Кириакоса Мицотакиса в адрес Анкары, призвал не делать ошибочных шагов.
"Знайте! Если предпримите ошибочный шаг в отношении нашей страны, то реакция не заставит себя ждать. Безудержные турки перейдут к действиям", - сказал Эрдоган.