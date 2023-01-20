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Эрдоган предостерег греческого премьера от необдуманных действий

Эрдоган предостерег греческого премьера от необдуманных действий Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не имеет цели ударить по Афинам баллистической ракетой "Тайфун".
В регионе
20 января 2023 г. 21:02
Эрдоган предостерег греческого премьера от необдуманных действий

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не имеет цели ударить по Афинам баллистической ракетой "Тайфун".

Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu.

"Сегодня в Греции вовсю обсуждают вероятность удара турецких ракет "Тайфун" по Афинам. У нас нет подобных целей! Главное в этом вопросе, чтобы греки действовали обдуманно", - заявил турецкий лидер.

При этом Эрдоган задался вопросом: "Неужто в Греции полагают, что Турция будет игнорировать размещение вооружения на островах, которые, согласно международным договоренностям являются демилитаризованными зонами?".

Президент Турции, ссылаясь на высказывания премьера Греции Кириакоса Мицотакиса в адрес Анкары, призвал не делать ошибочных шагов.

"Знайте! Если предпримите ошибочный шаг в отношении нашей страны, то реакция не заставит себя ждать. Безудержные турки перейдут к действиям", - сказал Эрдоган.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Yunanıstanın Baş nazirinə xəbərdarlıq edib: “Səhv addımlar atma”

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