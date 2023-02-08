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Эрдоган отправился в зону бедствия в Кахраманмараше

Эрдоган отправился в зону бедствия в Кахраманмараше Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отравился в Кахраманмараш для ознакомления с ситуацией в зоне бедствия.
В регионе
8 февраля 2023 г. 11:10
Эрдоган отправился в зону бедствия в Кахраманмараше

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отравился в Кахраманмараш для ознакомления с ситуацией в зоне бедствия.

Об этом передает Report со ссылкой на Anadolu.

Сообщается, что глава государства сначала посетит центр города Кахраманмараш, а затем поедет в район Пазарджик (провинция Кахраманмараш).

Также ожидается поездка в провинцию Хатай.

Отметим, что в 10 провинциях Турции объявлен режим ЧП. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что этот режим будет действовать в течение трех месяцев.

Ранее в стране был объявлен семидневный траур в память о погибших.

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Версия на английском языке Erdogan leaves for disaster zone in Turkiye’s Kahramanmaras

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