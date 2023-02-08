Эрдоган отправился в зону бедствия в Кахраманмараше

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отравился в Кахраманмараш для ознакомления с ситуацией в зоне бедствия.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отравился в Кахраманмараш для ознакомления с ситуацией в зоне бедствия.

Об этом передает Report со ссылкой на Anadolu.

Сообщается, что глава государства сначала посетит центр города Кахраманмараш, а затем поедет в район Пазарджик (провинция Кахраманмараш).

Также ожидается поездка в провинцию Хатай.

Отметим, что в 10 провинциях Турции объявлен режим ЧП. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что этот режим будет действовать в течение трех месяцев.

Ранее в стране был объявлен семидневный траур в память о погибших.