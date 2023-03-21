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Эрдоган официально подал в ЦИК заявку на регистрацию в качестве кандидата в президенты

Эрдоган официально подал в ЦИК заявку на регистрацию в качестве кандидата в президенты Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально подал заявку в Высший избирательный совет (Центризбирком) на регистрацию в качестве кандидата в президенты на предстоящих 14 мая выборах.
В регионе
21 марта 2023 г. 16:44
Эрдоган официально подал в ЦИК заявку на регистрацию в качестве кандидата в президенты

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально подал заявку в Высший избирательный совет (Центризбирком) на регистрацию в качестве кандидата на предстоящих 14 мая президентских выборах.

Как передают Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщают в прямом эфире местные телеканалы.

Представители Партии справедливости и развития Эрдогана прибыли во вторник в ЦИК, чтобы передать документы для его регистрации. На данный момент о планах бороться за высший государственный пост страны заявили 18 политиков.

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Версия на английском языке Erdogan officially submits application to CEC for registration as presidential candidate

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