Эрдоган официально подал в ЦИК заявку на регистрацию в качестве кандидата в президенты

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально подал заявку в Высший избирательный совет (Центризбирком) на регистрацию в качестве кандидата в президенты на предстоящих 14 мая выборах.

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально подал заявку в Высший избирательный совет (Центризбирком) на регистрацию в качестве кандидата на предстоящих 14 мая президентских выборах.

Как передают Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщают в прямом эфире местные телеканалы.

Представители Партии справедливости и развития Эрдогана прибыли во вторник в ЦИК, чтобы передать документы для его регистрации. На данный момент о планах бороться за высший государственный пост страны заявили 18 политиков.