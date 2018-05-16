 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Эрдоган обсудил с мировыми лидерами ситуацию в Палестине

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с президентом России Владимиром Путиным, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Ирана Хасаном Роухани события в Палестине. 

    Как сообщает Report, Р.Т.Эрдоган связался с лидерами трех стран по телефону. 

    Кроме того, глава Турции обсудил по телефону ситуацию в Палестине с эмиром Катара Шейхом Тамимом бин Хамадом аль-Тани, президентом Индонезии Джоко Видодо, президентом Судана Омаром аль-Баширом. 

    Немногим ранее президент Турции связался также по телефону с президентом Палестины Махмудом Аббасом, королем Иордании Абдаллой II, лидерами Малайзии, Кувейта и Саудовской Аравии и обсудил ситуацию, сложившуюся вокруг Иерусалима.  

    Отметим, что 18 мая в Стамбуле пройдет заседание Организации исламского сотрудничества. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi