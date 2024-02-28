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Эрдоган: Мы принципиально поддерживаем предложенный Зеленским мирный план

Эрдоган: Мы принципиально поддерживаем предложенный Зеленским мирный план Турция готова вновь предоставить площадку для переговоров между Россией и Украиной.
В регионе
28 февраля 2024 г. 19:32
Эрдоган: Мы принципиально поддерживаем предложенный Зеленским мирный план

Турция готова вновь предоставить площадку для переговоров между Россией и Украиной.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении к участникам прошедшего в Албании саммита Украина - Юго-Восточная Европа.

"Мы принципиально поддерживаем предложенный [президентом Украины Владимиром] Зеленским мирный план. Но я убежден, что необходимым условием для успеха мирных инициатив по Украине является участие обеих сторон (России и Украины) в переговорах. Мы готовы снова предоставить стол для переговоров, которые ранее уже проходили в Стамбуле", - сказал он. Видеообращение обнародовала администрация турецкого лидера.

"Я придерживаюсь мнения, что дипломатии и диалогу необходимо дать шанс положить конец войне, добившись справедливого и прочного мира. Я считаю, что необходимо начать совместные усилия, чтобы хотя бы определить общие параметры мира", - добавил Эрдоган.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: Zelenskinin 10 maddəlik sülh təklifini dəstəkləyirəm

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