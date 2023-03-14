Элитные части ВС Ирана получили на вооружение новые ракеты и БПЛА для кораблей

Новые ракеты и боевые дроны поступили на вооружение кораблей ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

Новые ракеты и боевые дроны поступили на вооружение кораблей ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщил командующий ВМС КСИР Алиреза Тангсири.

"Многоцелевой корабль "Шахид Махдави" получил крылатые ракеты с дальностью полета 300-750 км, беспилотные летательные аппараты [БПЛА] "Сепехр-5" с дальностью полета 200 км и дроны-камикадзе с дальностью 1 700 км. Катер "Ашура" оснащен ракетами "Коусар-300" с дальностью 10 км, вертолетоносец "Шахид Сулеймани" - ракетами "Саяд-3" с дальностью 150 км", - цитирует его агентство Tasnim.

Тангсири отметил, что "Шахид Сулеймани" также вооружен крылатыми ракетами, способными поразить цель на расстоянии до 750 км.

По словам военачальника, иранские катера могут развивать скорость от 70 до 90 узлов в час и запускать ракеты на скорости до 60 узлов в час. Они вооружены ракетами с дальностью полета 120 км, а в будущем их могут сменить ракеты, которые можно применять на расстоянии до 140 км.

Тангсири заявил, что в следующем году ВМС КСИР получат еще два судна класса "Шахид Сулеймани": "Шахид Хасан Багери" и "Шахид Саяд Ширази".