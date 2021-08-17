Экспорт продукции из Туркменистана в Россию вырос на 93%

Информационная система Россельхознадзора ФГИС «Аргус-Фито» зафиксировала рост экспорта плодово-овощной продукции в 2021 году из Туркменистана.

Информационная система Россельхознадзора ФГИС «Аргус-Фито» зафиксировала рост экспорта плодово-овощной продукции в 2021 году из Туркменистана.

Как сообщает Report, экспорт плодово-овощной продукции в Россию из Туркменистана продемонстрировал рост на 93% с 16,9 тыс. тонн до 32,7 тыс. тонн.

Россельхознадзор сообщает, что Туркменистан значительно увеличил объемы поставок томатов в Россию с 16,4 тыс. тонн до 31,9 тыс. тонн (+94% к аналогичному периоду прошлого года). Кроме того, вырос импорт туркменской моркови с 40 тонн до 302 тонн в 2021 году.