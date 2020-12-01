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Экс-президента Армении могут вновь посадить под стражу

Экс-президента Армении могут вновь посадить под стражу Сегодня в Суде общей юрисдикции Еревана возобновится рассмотрение дела, по которому проходит второй президент Армении Роберт Кочарян.
В регионе
1 декабря 2020 г. 01:49
Экс-президента Армении могут вновь посадить под стражу
Роберт Кочарян

Сегодня в Суде общей юрисдикции Еревана возобновится рассмотрение дела, по которому проходит второй президент Армении Роберт Кочарян.

Как передает Report, об этом сообщили в Facebook адвокаты бывшего главы государства.

Отметим, судебные заседания по делу экс-президента были приостановлены из-за войны в Карабахе с конца сентября.

Напомним, второй президент Армении обвиняется в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года (тогда погибли 10 человек). Уголовное преследование против него началось после смены власти в Армении в 2018 году, тогда же Роберт Кочарян заявил о возвращении в политику.

Экс-президента трижды заключали под стражу, где он в общей сложности провел 500 дней. В июне 2020 года Апелляционный суд вынес решение о его освобождении из-под стражи под залог.

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