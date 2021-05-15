Экс-президент Армении отказался от участия в выборах в парламент

Бывший президент Армении, председатель оппозиционной Республиканской партии Серж Саргсян не будет участвовать в предстоящих досрочных парламентских выборах

Бывший президент Армении, председатель оппозиционной Республиканской партии Серж Саргсян не будет участвовать в предстоящих досрочных парламентских выборах.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" .

"Я заявлял, что больше не претендую на высокий государственный пост. Моего имени не будет в предвыборном списке. Своими советами я буду помогать. Считаю, что завершил свою службу Армении и армянскому народу на высоком государственном посту", - сказал он.

Ранее отмечалось, что партия экс-директора Службы национальной безопасности Артура Ванецяна "Отечество" и Республиканская партия С.Саргсяна сформировали предвыборный блок "Честь имею" для участия в досрочных выборах в парламент.

В начале недели президент Армении Армен Саркисян подписал указ об их проведении в стране 20 июня.