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Экс-президент Армении отказался от участия в выборах в парламент

Экс-президент Армении отказался от участия в выборах в парламент Бывший президент Армении, председатель оппозиционной Республиканской партии Серж Саргсян не будет участвовать в предстоящих досрочных парламентских выборах
В регионе
15 мая 2021 г. 15:49
Экс-президент Армении отказался от участия в выборах в парламент
Серж Саргсян

Бывший президент Армении, председатель оппозиционной Республиканской партии Серж Саргсян не будет участвовать в предстоящих досрочных парламентских выборах.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс".

"Я заявлял, что больше не претендую на высокий государственный пост. Моего имени не будет в предвыборном списке. Своими советами я буду помогать. Считаю, что завершил свою службу Армении и армянскому народу на высоком государственном посту", - сказал он.

Ранее отмечалось, что партия экс-директора Службы национальной безопасности Артура Ванецяна "Отечество" и Республиканская партия С.Саргсяна сформировали предвыборный блок "Честь имею" для участия в досрочных выборах в парламент.

В начале недели президент Армении Армен Саркисян подписал указ об их проведении в стране 20 июня.

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Версия на английском языке Ex-president of Armenia refuses to participate in parliamentary elections
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