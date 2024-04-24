О нас

Экономическая делегация КНДР отправилась в Иран

Экономическая делегация КНДР отправилась в Иран Делегация КНДР во главе с министром внешнеэкономических дел Юн Чжон Хо отправилась с визитом в Иран.
В регионе
24 апреля 2024 г. 02:56
Экономическая делегация КНДР отправилась в Иран

Делегация КНДР во главе с министром внешнеэкономических дел Юн Чжон Хо отправилась с визитом в Иран.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Делегация Министерства внешнеэкономических дел КНДР во главе с товарищем Юн Чжон Хо вылетела 23 апреля из Пхеньяна в Иран", - говорится в сообщении.

Какой-либо другой информации о программе и целях визита не приводится.

Агентство Yonhap отмечает, что поездка может быть связана с намерением сторон укрепить связи в военной сфере.

Последний раз представители властей КНДР посещали Иран в 2019 году. Две страны установили дипломатические отношения в 1973 году.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент: Некоторые страны начали холодную войну против Азербайджана
Президент: Некоторые страны начали холодную войну против Азербайджана
23 апреля 2024 г. 19:35
Президент Ильхам Алиев рассказал о причинах успехов Азербайджана
Президент Ильхам Алиев рассказал о причинах успехов Азербайджана
23 апреля 2024 г. 19:11
Ильхам Алиев: Нам удалось установить хорошие, а в некоторых случаях и отличные отношения с нашими соседями
Ильхам Алиев: Нам удалось установить хорошие, а в некоторых случаях и отличные отношения с нашими соседями
23 апреля 2024 г. 18:48
Президент: Мы видим, что закрытие сухопутных границ укрепляет безопасность в Азербайджане
Президент: Мы видим, что закрытие сухопутных границ укрепляет безопасность в Азербайджане
23 апреля 2024 г. 18:38
На границе Азербайджана и Армении установлен первый пограничный столб
На границе Азербайджана и Армении установлен первый пограничный столб
23 апреля 2024 г. 16:10
Очередная победа президента Ильхама Алиева: Армения возвращает Азербайджану 4 села Газаха
Очередная победа президента Ильхама Алиева: Армения возвращает Азербайджану 4 села Газаха
19 апреля 2024 г. 17:32
Бакинский французский лицей приостанавливает свою деятельность
Бакинский французский лицей приостанавливает свою деятельность
19 апреля 2024 г. 14:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi