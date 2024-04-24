Экономическая делегация КНДР отправилась в Иран

Делегация КНДР во главе с министром внешнеэкономических дел Юн Чжон Хо отправилась с визитом в Иран.

Делегация КНДР во главе с министром внешнеэкономических дел Юн Чжон Хо отправилась с визитом в Иран.

Как передает Report , об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Делегация Министерства внешнеэкономических дел КНДР во главе с товарищем Юн Чжон Хо вылетела 23 апреля из Пхеньяна в Иран", - говорится в сообщении.

Какой-либо другой информации о программе и целях визита не приводится.

Агентство Yonhap отмечает, что поездка может быть связана с намерением сторон укрепить связи в военной сфере.

Последний раз представители властей КНДР посещали Иран в 2019 году. Две страны установили дипломатические отношения в 1973 году.