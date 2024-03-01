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Доля РФ в поставках оружия в Армению упала до менее 10%

Доля РФ в поставках оружия в Армению упала до менее 10% Доля России в соглашениях о поставках вооружений Армении сократилась с 96% в 2020 году до менее 10% в настоящее время.
В регионе
1 марта 2024 г. 23:52
Доля РФ в поставках оружия в Армению упала до менее 10%

Доля России в соглашениях о поставках вооружений Армении сократилась с 96% в 2020 году до менее 10% в настоящее время.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил секретарь Совбеза страны Армен Григорян.

По его словам, в 2020 году 96% военно-технического сотрудничества Армении приходилось на Россию. "С января 2021 года и по сей день мы заключили соглашения с разными странами на несколько миллиардов долларов. В этих соглашениях доля России менее 10%", - сказал он.

Григорян также подчеркнул, что с 2021 года армянская сторона пыталась купить оружие у России, а также подготовила вместе с РФ комплексную программу реформ в ВС Армении, которую планировалось реализовывать совместно.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanın Rusiya ilə hərbi-texniki əməkdaşlığı 96 faizdən 10 faizə düşüb

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