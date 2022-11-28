ЦИК Казахстана утвердил график проведения выборов в сенат

Центральная избирательная комиссия Казахстана озвучила график проведения выборов сенаторов страны.

Центральная избирательная комиссия Казахстана озвучила график проведения выборов сенаторов страны.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, зампредседателя Центризбиркома Константин Петров сообщил, что выдвижение кандидатов начинается 29 ноября и заканчивается в 18.00 местного времени 14 декабря.

Регистрация кандидатов начинается 29 ноября и закончится в 18.00 часов 24 декабря (26 дней), предвыборная агитация пройдет с 24 декабря, завершившись в 00:00 часов 13 января (19 дней).

Отметим, что 13 января объявлено днем тишины, голосование состоится 14 января.

До 20 января Центризбирком подведет итоги выборов.

"Регистрация кандидатов в депутаты сената начинается после получения всех необходимых документов и заканчивается в 18:00 по местному времени за 20 дней до дня голосования. Регистрация кандидатов начинается после получения всех документов", - сообщил Петров на заседании ЦИК.