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ЦИК Казахстана утвердил график проведения выборов в сенат

ЦИК Казахстана утвердил график проведения выборов в сенат Центральная избирательная комиссия Казахстана озвучила график проведения выборов сенаторов страны.
В регионе
28 ноября 2022 г. 10:44
ЦИК Казахстана утвердил график проведения выборов в сенат

Центральная избирательная комиссия Казахстана озвучила график проведения выборов сенаторов страны.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, зампредседателя Центризбиркома Константин Петров сообщил, что выдвижение кандидатов начинается 29 ноября и заканчивается в 18.00 местного времени 14 декабря.

Регистрация кандидатов начинается 29 ноября и закончится в 18.00 часов 24 декабря (26 дней), предвыборная агитация пройдет с 24 декабря, завершившись в 00:00 часов 13 января (19 дней).

Отметим, что 13 января объявлено днем тишины, голосование состоится 14 января.

До 20 января Центризбирком подведет итоги выборов.

"Регистрация кандидатов в депутаты сената начинается после получения всех необходимых документов и заканчивается в 18:00 по местному времени за 20 дней до дня голосования. Регистрация кандидатов начинается после получения всех документов", - сообщил Петров на заседании ЦИК.

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Версия на английском языке Kazakhstan CEC approves schedule of elections to Senate

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