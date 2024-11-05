О нас

ЦИК Грузии обжалует аннулирование данных 46 избирательных участков

ЦИК Грузии обжалует аннулирование данных 46 избирательных участков Центризбирком (ЦИК) Грузии намерен обжаловать в апелляционном суде решения районных инстанций в городах Тетри-Цкаро и Гори, аннулировавших результаты парламентских выборов в 46 участках трех избирательных округов.
В регионе
5 ноября 2024 г. 11:07
ЦИК Грузии обжалует аннулирование данных 46 избирательных участков

Центризбирком (ЦИК) Грузии намерен обжаловать в апелляционном суде решения районных инстанций в городах Тетри-Цкаро и Гори, аннулировавших результаты парламентских выборов в 46 участках трех избирательных округов.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении ЦИК страны.

"Избирательная администрация считает неоправданным и не разделяет решения районного суда Тетри-Цкаро об аннулировании результатов избирательных участков муниципалитетов Цалки и Тетри-Цкаро. Это решение явно противоречит всем заключениям судов первой инстанции, связанным с аналогичными вопросами", - говорится в сообщении.

Отметим, что накануне суд Тетри-Цкаро удовлетворил иск "Ассоциации молодых юристов" о признании недействительными результаты голосования 18 участков избирательного округа Цалки и 13 участков округа Тетри-Цкаро в регионе Квемо Картли. Инстанция согласилась с тем, что была нарушена тайна голосования, так как бюллетени просвечивали с обратной стороны фломастер, которым помечались на выборах партии. Также суд Гори удовлетворил аналогичный иск НПО "Международное общество справедливых выборов и демократии" (ISFED), который касался 15 участков в Горийском округе. Инстанция поручила пересчитать недействительные бюллетени 15 участков.

Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" набрала 53,93% голосов.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Политолог: Антиазербайджанская резолюция Европарламента демонстрирует его откровенную предвзятость
Политолог: Антиазербайджанская резолюция Европарламента демонстрирует его откровенную предвзятость
4 ноября 2024 г. 10:00
Официальный Киев: Азербайджан демонстрирует готовность быть лидером в регионе
Официальный Киев: Азербайджан демонстрирует готовность быть лидером в регионе
2 ноября 2024 г. 12:18
Кенан Полео: Великобритания и Азербайджан работают над формированием долгосрочного наследия COP29
Кенан Полео: Великобритания и Азербайджан работают над формированием долгосрочного наследия COP29
31 октября 2024 г. 14:44
В Азербайджане подготавливается кадастр минеральных вод
В Азербайджане подготавливается кадастр минеральных вод
29 октября 2024 г. 19:52
Эксперт: Торговый оборот между Баку и Исламабадом может достигнуть 2 млрд долларов к 2030 году
Эксперт: Торговый оборот между Баку и Исламабадом может достигнуть 2 млрд долларов к 2030 году
29 октября 2024 г. 11:39
Эксперт: Предвзятая резолюция Европарламента - неприятие независимой внешней политики Азербайджана
Эксперт: Предвзятая резолюция Европарламента - неприятие независимой внешней политики Азербайджана
28 октября 2024 г. 14:26
ЦИК Узбекистана впервые протестирует электронное голосование на выборах
ФотоЦИК Узбекистана впервые протестирует электронное голосование на выборах
26 октября 2024 г. 13:29
Российский эксперт: Действия Европарламента - стремление дестабилизировать Южный Кавказ
Российский эксперт: Действия Европарламента - стремление дестабилизировать Южный Кавказ
25 октября 2024 г. 16:14
Политолог: Азербайджан играет важную роль в сотрудничестве со странами-участницами ШОС
Политолог: Азербайджан играет важную роль в сотрудничестве со странами-участницами ШОС
25 октября 2024 г. 12:04
Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
17 октября 2024 г. 12:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi