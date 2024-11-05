ЦИК Грузии обжалует аннулирование данных 46 избирательных участков

Центризбирком (ЦИК) Грузии намерен обжаловать в апелляционном суде решения районных инстанций в городах Тетри-Цкаро и Гори, аннулировавших результаты парламентских выборов в 46 участках трех избирательных округов.

Центризбирком (ЦИК) Грузии намерен обжаловать в апелляционном суде решения районных инстанций в городах Тетри-Цкаро и Гори, аннулировавших результаты парламентских выборов в 46 участках трех избирательных округов.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении ЦИК страны.

"Избирательная администрация считает неоправданным и не разделяет решения районного суда Тетри-Цкаро об аннулировании результатов избирательных участков муниципалитетов Цалки и Тетри-Цкаро. Это решение явно противоречит всем заключениям судов первой инстанции, связанным с аналогичными вопросами", - говорится в сообщении.

Отметим, что накануне суд Тетри-Цкаро удовлетворил иск "Ассоциации молодых юристов" о признании недействительными результаты голосования 18 участков избирательного округа Цалки и 13 участков округа Тетри-Цкаро в регионе Квемо Картли. Инстанция согласилась с тем, что была нарушена тайна голосования, так как бюллетени просвечивали с обратной стороны фломастер, которым помечались на выборах партии. Также суд Гори удовлетворил аналогичный иск НПО "Международное общество справедливых выборов и демократии" (ISFED), который касался 15 участков в Горийском округе. Инстанция поручила пересчитать недействительные бюллетени 15 участков.

Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" набрала 53,93% голосов.