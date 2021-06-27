О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Армении пересчитали голоса на выборах в парламент

В Армении пересчитали голоса на выборах в парламент Центральная избирательная комиссия сообщает, что завершены работы по пересчету голосов со внеочередных выборов НС, состоявшихся 20 июня.
В регионе
27 июня 2021 г. 05:57
В Армении пересчитали голоса на выборах в парламент

Центральная избирательная комиссия сообщает, что завершены работы по пересчету голосов со внеочередных выборов НС, состоявшихся 20 июня.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, пересчитаны результаты голосования на 83 избирательных участках, в результате чего на 33 избирательных участках никаких изменений голосов, отданных в пользу кандидатов, не зафиксировано, а в 17 избирательных участках никаких изменений не зафиксировано вовсе.

Если говорить о партиях, прошедших в парламент, то в рамках изменений, произошедших на других участках, партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" прибавила 654 голоса. Националистический блок "Армения" Роберта Кочаряна получил дополнительные 742 голоса. У блока "Честь имею" Сержа Саргсяна появилось еще 3 голоса.

Достаточно серьезно изменились также результаты для партии "Национально-демократический полюс" (минус 60 голосов), "Суверенной Армении" (плюс 52), "Альянса демократов Ширинян-Бабаджанян" (плюс 50) и "Процветающей Армении" (плюс 25).

Показатели остальных партий существенно не изменились.

Отметим, что на работах по пересчету присутствовали члены соответствующих участковых избирательных комиссий, доверенные лица партий, участвующих в выборах, представители средств массовой информации и наблюдатели.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ermənistanda parlament seçkilərinin nəticələrinin təkrar sayılması başa çatıb

Экслюзивные новости

Говорит командир спецназа… - ВИДЕО
ФотоГоворит командир спецназа… - ВИДЕО
26 июня 2021 г. 13:27
Новый посол Кыргызстана о перспективах развития отношений с Азербайджаном
Новый посол Кыргызстана о перспективах развития отношений с Азербайджаном
26 июня 2021 г. 09:27
Новый посол Кыргызстана прибудет в Азербайджан в следующем месяце
Новый посол Кыргызстана прибудет в Азербайджан в следующем месяце
25 июня 2021 г. 17:18
Эля из фильма Последняя ночь детства: Не было и дня, чтобы я не вспоминала дни, проведенные в Баку - ИНТЕРВЬЮ
ФотоЭля из фильма "Последняя ночь детства": Не было и дня, чтобы я не вспоминала дни, проведенные в Баку - ИНТЕРВЬЮ
23 июня 2021 г. 18:00
Мэр Полтавы: Мы дружим с азербайджанцами уже годами, десятилетиями - ИНТЕРВЬЮ
ВидеоМэр Полтавы: Мы дружим с азербайджанцами уже годами, десятилетиями - ИНТЕРВЬЮ
23 июня 2021 г. 09:20
Глава Черкасской ОГА: Мы заинтересованы в создании предприятий с азербайджанскими инвестициями - ИНТЕРВЬЮ
Глава Черкасской ОГА: Мы заинтересованы в создании предприятий с азербайджанскими инвестициями - ИНТЕРВЬЮ
22 июня 2021 г. 13:22
Украинский депутат: Шушинская декларация будет содействовать интеграции во всем регионе - ЭКСКЛЮЗИВ
Украинский депутат: Шушинская декларация будет содействовать интеграции во всем регионе - ЭКСКЛЮЗИВ
21 июня 2021 г. 17:12
Подготовлена мемориальная доска для Дома-музея Бюльбюля в Шуше
Подготовлена мемориальная доска для Дома-музея Бюльбюля в Шуше
21 июня 2021 г. 15:57
В Азербайджане установится аномальная жара - ЭКСКЛЮЗИВ
В Азербайджане установится аномальная жара - ЭКСКЛЮЗИВ
21 июня 2021 г. 15:15
Американский аналитик: Еревану бессмысленно отпираться от выдачи карт минных полей
Американский аналитик: Еревану бессмысленно отпираться от выдачи карт минных полей
18 июня 2021 г. 12:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi