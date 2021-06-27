В Армении пересчитали голоса на выборах в парламент

Центральная избирательная комиссия сообщает, что завершены работы по пересчету голосов со внеочередных выборов НС, состоявшихся 20 июня.

Центральная избирательная комиссия сообщает, что завершены работы по пересчету голосов со внеочередных выборов НС, состоявшихся 20 июня.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, пересчитаны результаты голосования на 83 избирательных участках, в результате чего на 33 избирательных участках никаких изменений голосов, отданных в пользу кандидатов, не зафиксировано, а в 17 избирательных участках никаких изменений не зафиксировано вовсе.

Если говорить о партиях, прошедших в парламент, то в рамках изменений, произошедших на других участках, партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" прибавила 654 голоса. Националистический блок "Армения" Роберта Кочаряна получил дополнительные 742 голоса. У блока "Честь имею" Сержа Саргсяна появилось еще 3 голоса.

Достаточно серьезно изменились также результаты для партии "Национально-демократический полюс" (минус 60 голосов), "Суверенной Армении" (плюс 52), "Альянса демократов Ширинян-Бабаджанян" (плюс 50) и "Процветающей Армении" (плюс 25).

Показатели остальных партий существенно не изменились.

Отметим, что на работах по пересчету присутствовали члены соответствующих участковых избирательных комиссий, доверенные лица партий, участвующих в выборах, представители средств массовой информации и наблюдатели.