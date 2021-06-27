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ЦИК Армении отклонил ходатайства признать недействительными результаты выборов

ЦИК Армении отклонил ходатайства признать недействительными результаты выборов Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении в воскресенье в ходе заседания приняла решение отклонить ходатайства предвыборных блоков бывших президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна "Армения" и "Честь имею", а также партии "Зартонк" признать неде
В регионе
27 июня 2021 г. 15:23
ЦИК Армении отклонил ходатайства признать недействительными результаты выборов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении в воскресенье в ходе заседания приняла решение отклонить ходатайства предвыборных блоков бывших президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна "Армения" и "Честь имею", а также партии "Зартонк" признать недействительными результаты внеочередных парламентских выборов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, заседание транслировали в прямом эфире местные телеканалы.

"Выборы могут считаться недействительными только в том случае, если наличие нарушений повлияло на весь избирательный процесс и окончательные результаты. В ЦИК не были зарегистрированы такие данные, что означает, что мы не можем признать выборы недействительными", - заявил председатель ЦИК Тигран Мукучян.

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