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Число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 50 тыс.

Число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 50 тыс. Число жертв землетрясений, произошедших в Турции и Сирии 6 февраля, превысило 50 тысяч.
В регионе
26 февраля 2023 г. 09:01
Число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 50 тыс.

Число жертв землетрясений, произошедших в Турции и Сирии 6 февраля, превысило 50 тысяч.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

В Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD) отметили, что в результате землетрясений погибло по меньшей мере 44 218 человек. В Сирии в результате стихийного бедствия погибли 5 914 человек.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два сильных землетрясения, одно из которых было с эпицентром в районе Пазарджик города Кахраманмараш магнитудой 7,7, второе - спустя 9 часов - в районе Эльбистан того же города магнитудой 7,6. Стихийное бедствие вызвало огромные разрушения и тысячи жертв в Турции и Сирии.

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