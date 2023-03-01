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Чавушоглу исключил присоединение Турции к каким-либо односторонним санкциям

Чавушоглу исключил присоединение Турции к каким-либо односторонним санкциям Анкара не поддерживает санкции, которые вводятся в отношении различных государств в одностороннем порядке, без поддержки ООН.
В регионе
1 марта 2023 г. 14:00
Чавушоглу исключил присоединение Турции к каким-либо односторонним санкциям

Анкара не поддерживает санкции, которые вводятся в отношении различных государств в одностороннем порядке, без поддержки ООН.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Перед началом встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Дели Чавушоглу спросили, как долго, по его мнению, Турция сможет сопротивляться введению антироссийских рестрикций.

"У нас нет необходимости сопротивляться, мы сами принимаем решения, как суверенное государство. Мы не присоединяемся к каким-либо односторонним санкциям, поддерживаем только те, которые введены при поддержке ООН. Так что это касается не только России, но мы также не поддерживаем санкции в отношении Ирана или каких-либо других стран. Мы сами принимаем решения. Никто не может оказывать на нас давление", - подчеркнул Чавушоглу.

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Версия на азербайджанском языке Çavuşoğlu: "Türkiyə birtərəfli sanksiyaları dəstəkləmir"

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