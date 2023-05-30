Чавушоглу и Блинкен обсудили зерновую сделку и вступление Швеции в НАТО

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Энтони Блинкен провели во вторник телефонные переговоры, в ходе которых обсуждались процесс вступления Швеции в НАТО и зерновая сделка.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Энтони Блинкен провели во вторник телефонные переговоры, в ходе которых обсуждались процесс вступления Швеции в НАТО и зерновая сделка.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Госсекретарь Блинкен передал поздравления в связи с переизбранием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В ходе переговоров обсуждались подготовка к предстоящему заседанию стратегического механизма между Турцией и США, сотрудничество в оборонной промышленности, нападение на "Турецкий дом" в Нью-Йорке, процесс вступления Швеции в НАТО и стамбульское соглашение по зерну", - сказал источник.