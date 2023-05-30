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Чавушоглу и Блинкен обсудили зерновую сделку и вступление Швеции в НАТО

Чавушоглу и Блинкен обсудили зерновую сделку и вступление Швеции в НАТО Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Энтони Блинкен провели во вторник телефонные переговоры, в ходе которых обсуждались процесс вступления Швеции в НАТО и зерновая сделка.
В регионе
30 мая 2023 г. 19:15
Чавушоглу и Блинкен обсудили зерновую сделку и вступление Швеции в НАТО

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Энтони Блинкен провели во вторник телефонные переговоры, в ходе которых обсуждались процесс вступления Швеции в НАТО и зерновая сделка.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Госсекретарь Блинкен передал поздравления в связи с переизбранием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В ходе переговоров обсуждались подготовка к предстоящему заседанию стратегического механизма между Турцией и США, сотрудничество в оборонной промышленности, нападение на "Турецкий дом" в Нью-Йорке, процесс вступления Швеции в НАТО и стамбульское соглашение по зерну", - сказал источник.

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