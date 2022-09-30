Чавушоглу: Анкара не оставит без ответа попытки эскалации на Кипре

Турция предпримет конкретные шаги в связи с отменой США эмбарго на поставки вооружения в греческий Кипр.

Турция предпримет конкретные шаги в связи с отменой США эмбарго на поставки вооружения в греческий Кипр.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Турция ответит конкретными шагами на решение Вашингтона о снятии эмбарго на поставки оружия греческому Кипру. Если вы хотите эскалации на острове, мы ответим должным образом!", - сказал Чавушоглу.

Ранее в сентябре США сняли запрет на поставки оружия в греческий Кипр, который впервые с 1987 года сможет без ограничений получать оружие из Соединенных Штатов.