О нас

Чавушоглу: Анкара не оставит без ответа попытки эскалации на Кипре

Чавушоглу: Анкара не оставит без ответа попытки эскалации на Кипре Турция предпримет конкретные шаги в связи с отменой США эмбарго на поставки вооружения в греческий Кипр.
В регионе
30 сентября 2022 г. 13:11
Чавушоглу: Анкара не оставит без ответа попытки эскалации на Кипре

Турция предпримет конкретные шаги в связи с отменой США эмбарго на поставки вооружения в греческий Кипр.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Турция ответит конкретными шагами на решение Вашингтона о снятии эмбарго на поставки оружия греческому Кипру. Если вы хотите эскалации на острове, мы ответим должным образом!", - сказал Чавушоглу.

Ранее в сентябре США сняли запрет на поставки оружия в греческий Кипр, который впервые с 1987 года сможет без ограничений получать оружие из Соединенных Штатов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Cavusoglu: Ankara will not leave escalation attempts in Cyprus unanswered

Самое важное

В Софии состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева
ФотоВ Софии состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева
30 сентября 2022 г. 12:34
Президент Азербайджана прибыл с официальным визитом в Болгарию
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с официальным визитом в Болгарию
30 сентября 2022 г. 12:14
Определены случаи, в которых с пенсионера будет удержана уже выплаченная трудовая пенсия
Определены случаи, в которых с пенсионера будет удержана уже выплаченная трудовая пенсия
30 сентября 2022 г. 10:20
В Азербайджане 2023 год объявлен Годом Гейдара Алиева
В Азербайджане 2023 год объявлен "Годом Гейдара Алиева"
29 сентября 2022 г. 11:45
Обезврежены установленные в Кельбаджарском направлении мины
Обезврежены установленные в Кельбаджарском направлении мины
28 сентября 2022 г. 15:35
В Азербайджане ожидается ежегодное повышение пенсий независимо от роста зарплаты
В Азербайджане ожидается ежегодное повышение пенсий независимо от роста зарплаты
28 сентября 2022 г. 15:24
На месте гибели первых шехидов Отечественной войны установлен памятник
На месте гибели первых шехидов Отечественной войны установлен памятник
27 сентября 2022 г. 14:33
Прошло два года с начала Отечественной войны Азербайджана
Прошло два года с начала Отечественной войны Азербайджана
27 сентября 2022 г. 00:00
Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину
Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину
26 сентября 2022 г. 22:03
Список включенных в медиа-реестр журналистов будет находиться в открытом доступе
Список включенных в медиа-реестр журналистов будет находиться в открытом доступе
26 сентября 2022 г. 16:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi