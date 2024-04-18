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Буданов спрогнозировал, как закончится война в Украине

Буданов спрогнозировал, как закончится война в Украине Начальник главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов с осторожностью отнесся к прогнозам завершения войны в Украине.
В регионе
18 апреля 2024 г. 06:42
Буданов спрогнозировал, как закончится война в Украине

Начальник главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов с осторожностью отнесся к прогнозам завершения войны в Украине.

Как передает Report, об этом сообщает The Washington Post.

Буданов заявил, что "не будет возражать" против возможного распада России на мелкие части.

"В мечтах россиян оккупировать всю Украину, а в наших мечтах провести парад победы… в Москве. Другими словами, любой исход маловероятен", - сказал Буданов.

Также начальник ГУР сказал, что война продолжится пока в России будет действовать данный режим.

"При следующем режиме это может измениться или нет, но окно возможностей появится", - сказал Буданов.

Также журналист спросил об "корейском решении путем переговоров". Буданов в ответ переспросил:

"Хочу ли я, чтобы Украина стала Северной Кореей?", - ответил начальник ГУР.

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Версия на азербайджанском языке Budanov: Rusiyalılar Ukraynanı işğal etməyi, biz isə Moskvada qələbə paradı xəyal edirik

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