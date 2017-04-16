Бинали Йылдырым: Референдум открыл новую страницу в истории демократии Турции

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Итоги конституционного референдума в Турции – отражение воли народа.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил председатель Партии справедливости и развития, премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, выступая перед группой граждан, собравшихся у штаб-квартиры правящей партии в Анкаре.

Глава правительства привлек внимание к тому факту, что негативных эксцессов в процессе голосования зафиксировано не было.

«Голосование 16 апреля открыло новую страницу истории демократической Турции. Итоги референдума будут использованы по имя стабильности и благосостояния жителей страны», - подчеркнул премьер.