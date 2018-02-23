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    Армянский военнослужащий получил огнестрельное ранение

    Инцидент произошел в одной из воинских частей в Тавушской области

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ В Армении военнослужащий срочной службы получил огнестрельное ранение в одной из воинских частей.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

    По его словам, инцидент произошел в одной из воинских частей в Тавушской области.

    Он подчеркнул, что военнослужащий в настоящее время находится в одном из ереванских медучреждений.

    А.Ованнисян не назвал причину инцидента. 

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