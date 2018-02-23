Армянский военнослужащий получил огнестрельное ранение

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ В Армении военнослужащий срочной службы получил огнестрельное ранение в одной из воинских частей.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

По его словам, инцидент произошел в одной из воинских частей в Тавушской области.

Он подчеркнул, что военнослужащий в настоящее время находится в одном из ереванских медучреждений.

А.Ованнисян не назвал причину инцидента.