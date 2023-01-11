Армянский депутат: Пашинян вводит всех в заблуждение, поиски пропавших не ведутся

В Армении поиски около 200 человек, пропавших без вести в результате 44-дневной войны, были приостановлены с января 2022 года.

В Армении поиски около 200 человек, пропавших без вести в результате 44-дневной войны, были приостановлены с января 2022 года.

Как передает Report, об этом газете "Жоговурд" заявила председатель парламентской комиссии по правам человека и связям с общественностью Тагуи Товмасян.

Она утверждает, что поиски без вести пропавших во время 44-дневной войны давно завершены, и премьер-министр Армении Никол Пашинян вводит общество в заблуждение.

"Сожалею, что премьер страны не владеет важной информацией, или вводит в заблуждение, якобы всеми вопросами занимаются", - отметила Товмасян.

В ходе вчерашней пресс-конференции Пашинян заявил, что поиски пропавших без вести продолжаются.