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Армянский депутат: Пашинян вводит всех в заблуждение, поиски пропавших не ведутся

Армянский депутат: Пашинян вводит всех в заблуждение, поиски пропавших не ведутся В Армении поиски около 200 человек, пропавших без вести в результате 44-дневной войны, были приостановлены с января 2022 года.
В регионе
11 января 2023 г. 11:55
Армянский депутат: Пашинян вводит всех в заблуждение, поиски пропавших не ведутся
Никол Пашинян

В Армении поиски около 200 человек, пропавших без вести в результате 44-дневной войны, были приостановлены с января 2022 года.

Как передает Report, об этом газете "Жоговурд" заявила председатель парламентской комиссии по правам человека и связям с общественностью Тагуи Товмасян.

Она утверждает, что поиски без вести пропавших во время 44-дневной войны давно завершены, и премьер-министр Армении Никол Пашинян вводит общество в заблуждение.

"Сожалею, что премьер страны не владеет важной информацией, или вводит в заблуждение, якобы всеми вопросами занимаются", - отметила Товмасян.

В ходе вчерашней пресс-конференции Пашинян заявил, что поиски пропавших без вести продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке Erməni deputat: “Paşinyan hamını aldadır, itkin düşənlərin axtarışı aparılmır”
Версия на английском языке Armenian MP: Pashinyan misleads everyone, no searches for missing underway

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