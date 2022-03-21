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Арестович: Военные из Беларуси не хотят участвовать в войне против Украины

Арестович: Военные из Беларуси не хотят участвовать в войне против Украины Белорусские военнослужащие не хотят участвовать в войне против Украины.
В регионе
21 марта 2022 г. 17:30
Арестович: Военные из Беларуси не хотят участвовать в войне против Украины

Белорусские военнослужащие не хотят участвовать в войне против Украины.

Об этом заявил советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович, сообщает Report со ссылкой на УНИАН.

"Белорусские военные не хотят участвовать в боях против Украины... Белорусское руководство постоянно измеряет свое морально-психологическое состояние, готовность участвовать. По их же собственным данным, более 60% военнослужащих относятся к возможной операции против Украины крайне негативно", - сказал Арестович.

Он считает, что даже если их заставят участвовать в войне против Украины, то "образцы воинской доблести" они проявлять не будут. Они либо останутся нейтральными, либо очень плохо будут воевать, либо вообще перейдут на нашу сторону, сказал Арестович.

Вчера Генштаб вооруженных сил Украины сообщил о высокой угрозе, что со стороны Беларуси может быть наступление на Волынском направлении. Минобороны Украины отметили, зафиксированы признаки подготовки белорусских сил для "вторжения на территорию Украины", но ВСУ готовы дать отпор.

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Версия на английском языке Arestovich: Belarus servicemen do not want to participate in war against Ukraine

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