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Американская администрация запросила у Конгресса США разрешение продать F-16 Турции

Американская администрация запросила у Конгресса США разрешение продать F-16 Турции Американская администрация направила Конгрессу США запрос на продажу Турции истребителей-бомбардировщиков F-16.
В регионе
18 января 2023 г. 00:01
Американская администрация запросила у Конгресса США разрешение продать F-16 Турции

Американская администрация направила Конгрессу США запрос на продажу Турции истребителей-бомбардировщиков F-16.

Как передает Report, это подтвердил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"Признавая факт, что это рассматривается Конгрессом, я бы уступил право говорить о текущем статусе данного дела DSCA", - заявил официальный представитель американского военного ведомства, отвечая на вопрос о планах поставки Вашингтоном F-16 Анкаре. DSCA (Defense Security Cooperation Agency) - это профильное правительственное ведомство, входящее в структуру Пентагона. Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между Вооруженными силами США и других государств, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны.

"Разумеется, когда речь идет о двусторонних отношениях США и Турции, мы всегда говорили, что Турция является важным партнером и важным союзником. И мы продолжим работать с лидерами Турции по вопросу о том, как можем укрепить эти отношения, гарантировать, что учитываются оборонные потребности обеих сторон", - отметил Райдер.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ administrasiyası Konqresdən Türkiyəyə F-16-ların satışına icazə istəyib

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