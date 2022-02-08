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Аэропорт "Звартноц" сообщил о смерти пассажирки на борту самолета

Аэропорт "Звартноц" сообщил о смерти пассажирки на борту самолета Поздней ночью, около 03:10 в центр оперативного управления полиции Армении поступил сигнал от службы авиационной безопасности аэропорта "Звартноц" о том, что в самолете скончался один из пассажиров.
В регионе
8 февраля 2022 г. 12:28
Аэропорт Звартноц сообщил о смерти пассажирки на борту самолета

Поздней ночью, около 03:10 в центр оперативного управления полиции Армении поступил сигнал от службы авиационной безопасности аэропорта "Звартноц" о том, что в самолете скончался один из пассажиров.

Как передает Report, об этом сообщил Sputnik-Армения.

На указанное место прибыли сотрудники линейного отдела полиции аэропорта "Звартноц", которые выяснили личность погибшей - это была 94-летняя гражданка Российской Федерации Югабер Торосян.

Согласно предварительному заключению судмедэксперта, следов насилия на теле не обнаружено.

Согласно данным табло аэропорта, в районе 3 часов ночи в Ереване приземлился рейс из Москвы.

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Версия на английском языке Armenia's Zvartnots Airport reports passenger death on plane's board

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