Аэропорт "Звартноц" сообщил о смерти пассажирки на борту самолета

Поздней ночью, около 03:10 в центр оперативного управления полиции Армении поступил сигнал от службы авиационной безопасности аэропорта "Звартноц" о том, что в самолете скончался один из пассажиров.

Поздней ночью, около 03:10 в центр оперативного управления полиции Армении поступил сигнал от службы авиационной безопасности аэропорта "Звартноц" о том, что в самолете скончался один из пассажиров.

Как передает Report, об этом сообщил Sputnik-Армения.

На указанное место прибыли сотрудники линейного отдела полиции аэропорта "Звартноц", которые выяснили личность погибшей - это была 94-летняя гражданка Российской Федерации Югабер Торосян.

Согласно предварительному заключению судмедэксперта, следов насилия на теле не обнаружено.

Согласно данным табло аэропорта, в районе 3 часов ночи в Ереване приземлился рейс из Москвы.