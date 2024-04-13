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ABC News: Иран подготовил более 100 крылатых ракет для возможного удара по Израилю

ABC News: Иран подготовил более 100 крылатых ракет для возможного удара по Израилю Иран подготовил 100 крылатых ракет для возможного удара по Израилю.
В регионе
13 апреля 2024 г. 04:40
ABC News: Иран подготовил более 100 крылатых ракет для возможного удара по Израилю

Иран подготовил 100 крылатых ракет для возможного удара по Израилю.

Как передает Report, об этом сообщил американский телеканал ABC News со ссылкой на американских чиновников.

Официальные лица США продолжают видеть признаки того, что Иран может быть готов атаковать Израиль с помощью ракет и ударов беспилотников.

По словам трех американских чиновников, ИРИ подготовил большое количество ракет для возможного удара. Двое чиновников заявили, что подготовлены более 100 крылатых ракет для удара. Еще один отмечает, что Иран также подготовил значительное количество дронов, которые могут быть использованы для нападения на Израиль.

Чиновники подчеркнули, что Иран готовил ракеты и беспилотники в течение последней недели.

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Версия на азербайджанском языке ABC News: İran İsrailə mümkün hücum üçün 100 qanadlı raket hazırlayıb

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