Визы в Египет подорожали до $60

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ С 1 марта Египет поднимает стоимость въездной визы для туристов с $25 до $60.

Как передает Report, об этом сообщает Европейская правда.

Последний раз Египет поднимал стоимость въездной визы в апреле 2014 года — с $ 15 до $ 25.

Несколько туроператоров заявили, что такое решение создаст проблемы для туристов, которые покупали туры по старой цене.

17 февраля сообщалось, что Таиланд продлил бесплатную выдачу виз до конца лета 2017 года.