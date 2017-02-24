Визы в Египет подорожали до $60

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ С 1 марта Египет поднимает стоимость въездной визы для туристов с $25 до $60.
Как передает Report, об этом сообщает Европейская правда.
Последний раз Египет поднимал стоимость въездной визы в апреле 2014 года — с $ 15 до $ 25.
Несколько туроператоров заявили, что такое решение создаст проблемы для туристов, которые покупали туры по старой цене.
17 февраля сообщалось, что Таиланд продлил бесплатную выдачу виз до конца лета 2017 года.
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