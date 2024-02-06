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В Турции демонстрируются туристические возможности Азербайджана

В Турции демонстрируются туристические возможности Азербайджана При организации Государственного агентства по туризму и Бюро туризма Азербайджана туристические возможности страны демонстрируются на Международной восточно-средиземноморской выставке путешествий и туризма (EMITT - 2024) в Стамбуле.
Туризм
6 февраля 2024 г. 14:32
В Турции демонстрируются туристические возможности Азербайджана

При организации Государственного агентства по туризму и Бюро туризма Азербайджана туристические возможности страны демонстрируются на Международной восточно-средиземноморской выставке путешествий и туризма (EMITT - 2024) в Стамбуле.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, в рамках выставки, которая продлится до 9 февраля, на национальном стенде представлены шесть туристических компаний, две гостиничные группы и ЗАО "Азербайджанские авиалинии".

Посетителям представлена обширная информация о туристическом потенциале Азербайджана, возможностях гастротуризма, виноделии, зимнем туризме, горнолыжных курортах, образцах материально-культурного наследия, в том числе культурном ландшафте "Хыналыг и Кочевой путь”, включенном в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, а также о возможностях делового туризма, проводятся встречи в формате B2B с представителями индустрии туризма из различных стран.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan’s tourism opportunities demonstrated in Türkiye
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın turizm imkanları Türkiyədə nümayiş etdirilir

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