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В парке отдыха в поселке Суговушан проведены работы по озеленению

В парке отдыха в поселке Суговушан проведены работы по озеленению В открытом 15 октября президентом Ильхамом Алиевым парке отдыха в поселке Суговушан Тертерского района, проведены работы по озеленению, посажено около 5 тысяч деревьев и кустарников.
Туризм
16 октября 2023 г. 14:15
В парке отдыха в поселке Суговушан проведены работы по озеленению

В открытом 15 октября президентом Ильхамом Алиевым парке отдыха в поселке Суговушан Тертерского района, проведены работы по озеленению, посажено около 5 тысяч деревьев и кустарников.

Как сообщает Report, об этом заместитель председателя Государственного агентства по туризму Азада Гусейнова заявила в ходе организованного в парке медиатура.

Она отметила, что вокруг Суговушанского водохранилища, построенного в 1970-х годах по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева, создан парк, вдоль набережной проложены пешеходные тропинки, установлены скамейки, беседки, игровая площадка для детей, спортивные сооружения. Также в парке площадью 7,5 га созданы туристический информационный центр, кафе, плавучая эстакада, автостоянка для транспортных средств, обслуживающих туристов.

Кроме того, по словам Гусейновой, на втором этапе процесса создания туристической инфраструктуры в Суговушане будет построен новый мост, а также проведены масштабные работы по благоустройству.

Напомним, что фундамент парка отдыха Суговушан был заложен 20 марта 2022 года в присутствии главы государства и первой леди Мехрибан Алиевой.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSuqovuşan qəsəbəsindəki istirahət parkında 5 minə yaxın ağac və kol əkilib

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