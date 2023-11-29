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Туристический поток из Азербайджана увеличился на 27%

Туристический поток из Азербайджана увеличился на 27% Число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж в январе-октябре текущего года, увеличилось на 27,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1 545 200 человек
Туризм
29 ноября 2023 г. 15:41
Туристический поток из Азербайджана увеличился на 27%

Число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж в январе-октябре текущего года, увеличилось на 27,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1 545 200 человек.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по статистике.

В частности, число граждан Азербайджана, выехавших в Россию, увеличилось в 1,5 раза, в Грузию - на 31,6%, в Турцию - на 20,7%, а число посетивших Иран сократилось на 13,9%.

44,3% выехавших граждан страны посетили Турцию, 21,3% - Россию, 9% - Грузию, 7,5% - Иран и 17,9% - другие страны.

За отчетный период 68,2% граждан выезжали за рубеж воздушным транспортом, 29,3% - железнодорожным и автомобильным, 2,5% - морским.

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Версия на английском языке Tourist flow from Azerbaijan up by more than 27%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan turist axını 27 %-dən çox artıb

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