Туристический поток из Азербайджана увеличился на 27%

Число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж в январе-октябре текущего года, увеличилось на 27,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1 545 200 человек

Число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж в январе-октябре текущего года, увеличилось на 27,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1 545 200 человек.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по статистике.

В частности, число граждан Азербайджана, выехавших в Россию, увеличилось в 1,5 раза, в Грузию - на 31,6%, в Турцию - на 20,7%, а число посетивших Иран сократилось на 13,9%.

44,3% выехавших граждан страны посетили Турцию, 21,3% - Россию, 9% - Грузию, 7,5% - Иран и 17,9% - другие страны.

За отчетный период 68,2% граждан выезжали за рубеж воздушным транспортом, 29,3% - железнодорожным и автомобильным, 2,5% - морским.