Государственное турагентство: Развитие и пропаганда туризма на оккупированных землях недопустимы - ИНТЕРВЬЮ

Интервью главы Государственного туристического агентства Азербайджана Фуада Нагиева российскому бюро ИА Report на полях 23-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной организации туризма ООН в Москве.

- Как Вы оцениваете участие Азербайджана в сессии Генассамблеи Всемирной организации туризма?

- Прежде всего, хочу отметить, что Азербайджану очень важно быть представленным во Всемирной организации туризма, поскольку на мероприятиях подобного уровня мы информируем о нашей стране, рассказываем и организуем презентации, популяризируя туризм в Азербайджане. А цель, разумеется, известна – добиться притока туристов в Азербайджан и развития туризма в нашей стране.

- Выступая на пленарном заседании ассамблеи, Вы отметили, что Азербайджан не может в полной мере раскрыть свой туристический потенциал из-за оккупации части территории нашей страны. Уделяется ли внимание данному вопросу?

- Мы поднимаем этот вопрос на всех мероприятиях и встречах, потому что Азербайджану приходится частенько сталкиваться с армянскими провокациями на международных мероприятиях. Они совершают различные провокации, которые мы, в свою очередь, пресекаем. Хочу отметить, что Всемирная организация туризма придерживается Кодекса этики. Согласно этому Кодексу, к территориальной целостности стран следует относиться с уважением и не допускать провокаций. Мы подняли этот вопрос на Генеральной Ассамблее. Было подчеркнуто, что развитие и пропаганда туризма на оккупированных землях недопустимы. Этот вопрос очень важен для Азербайджана. Верим, что в ближайшее время эта проблема коренным образом будет решена.

- Не могли бы Вы предоставить информацию о двусторонних встречах и результатах, достигнутых на полях 23-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной организации туризма...

- В ходе визита в Россию состоялось множество двусторонних встреч. Как вам известно, в работе Ассамблеи принимают участие министры туризма 65 стран. Пользуясь случаем, мы проинформировали о туристическом потенциале Азербайджана. Мы встретились с главой российского Федерального агентства по туризму Зариной Догузовой, обсудили многие вопросы и сошлись во мнении о продолжении взаимного сотрудничества в сфере туризма. Мы также обсудили туристический потенциал Азербайджана и развитие туризма в нашей стране с генеральным секретарем Всемирной организации туризма Зурабом Пололикашвили. Для нас участие в подобного рода мероприятиях не только опыт, но в том числе возможность привлечения туристов и знакомство с новыми, инновационными технологиями.

Игбал Рустамов