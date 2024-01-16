Могут ли граждане Азербайджана путешествовать в кредит?

С января по ноябрь 2023 года за рубежом побывали 1 709,4 тыс. граждан Азербайджана, что на 25,5% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

С января по ноябрь 2023 года за рубежом побывали 1 709,4 тыс. граждан Азербайджана, что на 25,5% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Не секрет, что планирующие путешествие граждане имеют разные финансовые возможности для оплаты авиабилетов, гостиничных и других услуг. В связи с этим возникает вопрос, могут ли граждане Азербайджана путешествовать в кредит? Информационное агентство Report обсудило данный вопрос с экспертами в сфере туризма.

По словам председателя правления Ассоциации отелей и ресторанов Азербайджана, а также исполнительного директора Ассоциации экотуризма Азербайджана Самира Дюбенди, практика путешествий в кредит в Азербайджане не получила широкого распространения, это связано с тем, что кредитные организации и банки не доверяют туристическим компаниям.

"Открыть туристическую компанию в Азербайджане очень просто. Для этого не нужны большие средства и специальное разрешение (лицензия). Поэтому растет число компаний на рынке. Большинство предпринимателей в этой сфере не обладают большим опытом. В этой связи не все они добиваются успеха. Учитывая ситуацию, банки опасаются иметь дело с туристическими компаниями", - сказал он.

Дюбенди добавил, что иногда компании продают турпакеты по внутреннему кредиту, их в основном покупают люди, выезжающие за границу.

Председатель Международной ассоциации профессионалов путешествий и туризма Джейхун Ашуров отметил, что не все местные туристические компании продают турпакеты в кредит или рассрочку.

"Например, некоторые туристические компании берут значительную часть суммы непосредственно при продаже турпакета, а остальную часть разбивают на месяцы. Или компании заключают договор с банком и помогают своим клиентам купить турпакет в кредит. На такой риск могут пойти лишь уверенные в себе компании, с хорошим знанием рынка и клиентской базой. Потому что, если не проводить правильную политику в этом вопросе, могут возникнуть финансовые трудности. Обычно компании не применяют скидок к турпакетам, которые продаются в кредит или рассрочку. Оплатить наличными выгоднее, однако некоторые путешественники все же предпочитают рассрочку", - отметил он.