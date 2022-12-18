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Кянан Гулузаде: Ожидаем, что к концу года число туристов в Азербайджан превысит 1,5 млн человек

Кянан Гулузаде: Ожидаем, что к концу года число туристов в Азербайджан превысит 1,5 млн человек Ожидаем, что к концу этого года число туристов в Азербайджан превысит 1,5 млн человек.
Туризм
18 декабря 2022 г. 16:11
Кянан Гулузаде: Ожидаем, что к концу года число туристов в Азербайджан превысит 1,5 млн человек

Ожидаем, что к концу этого года число туристов в Азербайджан превысит 1,5 млн человек.

Как сообщает Report, об этом заявил советник председателя Госагентства по туризму Кянан Гулузаде.

По его словам, в январе-ноябре этого года в Азербайджан прибыли 1,4 млн иностранных граждан.

«Это в 2 раза или на 110% больше, чем годом ранее. По сравнению с 2019 годом до пандемии коронавируса это в 2 раза меньше. Цель – превзойти показатели допандемического периода в сфере туризма.

В ближайшие четыре года наша главная цель – увеличить поток туристов до 4 млн человек», сказал К.Гулузаде.

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Версия на азербайджанском языке Kənan Quluzadə: “İlin sonuna Azərbaycana gələn turistlərin sayının 1,5 milyonu keçəcəyini gözləyirik”

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