Кянан Гулузаде: Ожидаем, что к концу года число туристов в Азербайджан превысит 1,5 млн человек

Ожидаем, что к концу этого года число туристов в Азербайджан превысит 1,5 млн человек.

Ожидаем, что к концу этого года число туристов в Азербайджан превысит 1,5 млн человек.

Как сообщает Report, об этом заявил советник председателя Госагентства по туризму Кянан Гулузаде.

По его словам, в январе-ноябре этого года в Азербайджан прибыли 1,4 млн иностранных граждан.

«Это в 2 раза или на 110% больше, чем годом ранее. По сравнению с 2019 годом до пандемии коронавируса это в 2 раза меньше. Цель – превзойти показатели допандемического периода в сфере туризма.

В ближайшие четыре года наша главная цель – увеличить поток туристов до 4 млн человек», сказал К.Гулузаде.