Более 10% российских туристов планируют посетить Азербайджан в период майских праздников

10,42% российских туристов купили авиабилеты в Азербайджан на майские праздники [выходные дни в России с 27 апреля по 12 мая в честь первомайских праздников и Дня Победы].

10,42% российских туристов купили авиабилеты в Азербайджан на майские праздники [выходные дни в России с 27 апреля по 12 мая в честь первомайских праздников и Дня Победы].

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, это на 2,9 процентных пункта меньше, чем за тот же период 2023 года.

При этом Азербайджан занял 4-е место в списке популярных направлений среди российских туристов, потеряв одну строчку по сравнению с тем же периодом 2023 года.

В топ-3 стран, куда российские туристы приобрели больше всего авиабилетов, входят Узбекистан (13,23%), Беларусь (12,55%) и Турция (11,9%).

За отчетный период 83,3% российских туристов приобрели авиабилеты на внутренние направления, 11,6% - в страны ближнего зарубежья, 4% - в страны дальнего зарубежья и 1,1% - в страны Европы. Больше всего авиабилетов на внутренних направлениях куплено в Москву (14,3 %), Санкт-Петербург (10 %), Сочи (9,1 %), Калининград (5,7 %) и Минеральные Воды (4,7 %).