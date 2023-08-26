О нас

В Лачыне началась реализация программы самозанятости

В Лачыне началась реализация программы самозанятости 14:17 Ведется работа по поддержке самозанятости жителей, переселенных в Лачынский район по программе Великого возвращения.
Социальная защита
26 августа 2023 г. 14:47
В Лачыне началась реализация программы самозанятости

Ведется работа по поддержке самозанятости жителей, переселенных в Лачынский район по программе Великого возвращения.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Во время встреч представителей Государственного агентства занятости с семьями, переехавшими в Лачын, оценивается их возможность участия в программе самозанятости.

Из жителей на начальном этапе уже 35 человек зарегистрированы для участия в программе самозанятости. Для них сначала будут организованы бизнес-тренинги, на которых участники будут проинформированы о предпринимательской деятельности и соответствующих механизмах поддержки.

После обучения участники программы будут обеспечены активами для создания в рамках программы малого бизнеса в сфере сельского хозяйства, производства, сферы услуг.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Laçında özünüməşğulluq proqramının icrasına başlanılıb

Экслюзивные новости

​​​​​​​Земфира Мефтахетдинова: Наши девушки порадовали нас своим выступлением на ЧМ
​​​​​​​Земфира Мефтахетдинова: Наши девушки порадовали нас своим выступлением на ЧМ
25 августа 2023 г. 15:54
Политолог: Гафанский аэропорт - новая провокация, замедляющая нормализацию между Баку и Ереваном
Политолог: Гафанский аэропорт - новая провокация, замедляющая нормализацию между Баку и Ереваном
21 августа 2023 г. 17:47
Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ
Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ
21 августа 2023 г. 14:07
Эксперт: Армяне направляют наблюдателей ЕС в зоны соприкосновения и провоцируют инциденты
Эксперт: Армяне направляют наблюдателей ЕС в зоны соприкосновения и провоцируют инциденты
17 августа 2023 г. 16:18
ЕC разоблачил дезинформацию Минобороны Армении
ЕC разоблачил дезинформацию Минобороны Армении
17 августа 2023 г. 13:20
Казахстанский эксперт: Армения всеми способами пытается обвинить Баку в гуманитарной катастрофе
Казахстанский эксперт: Армения всеми способами пытается обвинить Баку в "гуманитарной катастрофе"
16 августа 2023 г. 18:04
В Азербайджане до конца года 55% домохозяйств будут обеспечены оптоволоконным интернетом
В Азербайджане до конца года 55% домохозяйств будут обеспечены оптоволоконным интернетом
16 августа 2023 г. 11:40
Пресечена попытка разведывательного полета квадрокоптера ВС Армении над НАР
Пресечена попытка разведывательного полета квадрокоптера ВС Армении над НАР
16 августа 2023 г. 11:15
Политолог: Рассматривая запрос Армении, Совбез ООН отрабатывает заказ со стороны США
Политолог: Рассматривая запрос Армении, Совбез ООН отрабатывает заказ со стороны США
15 августа 2023 г. 10:52
Британский политолог: Вероятность рассмотрения Советом Безопасности ООН обращения Армении ничтожна
Британский политолог: Вероятность рассмотрения Советом Безопасности ООН обращения Армении ничтожна
14 августа 2023 г. 16:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi