В Лачыне началась реализация программы самозанятости

14:17 Ведется работа по поддержке самозанятости жителей, переселенных в Лачынский район по программе Великого возвращения.

Ведется работа по поддержке самозанятости жителей, переселенных в Лачынский район по программе Великого возвращения.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Во время встреч представителей Государственного агентства занятости с семьями, переехавшими в Лачын, оценивается их возможность участия в программе самозанятости.

Из жителей на начальном этапе уже 35 человек зарегистрированы для участия в программе самозанятости. Для них сначала будут организованы бизнес-тренинги, на которых участники будут проинформированы о предпринимательской деятельности и соответствующих механизмах поддержки.

После обучения участники программы будут обеспечены активами для создания в рамках программы малого бизнеса в сфере сельского хозяйства, производства, сферы услуг.