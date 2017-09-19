В Азербайджане предлагается отменить плату за обучение беременных женщин и матерей с ребенком до 2 лет

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса депутат Муса Гулиев предложил обеспечить обучение беременных женщин и женщин с ребенком до 2-х лет на бесплатной основе.

Как сообщает Report, в своем выступлении он напомнил, что во многих странах мира эти женщины получают бесплатное образование.

М.Гулиев отметил, что даже если эти женщины поступают в университет на платной основе, им создают возможность для бесплатной учебы: "Считаю, что поиски женщиной денег для оплаты обучения оказывают психологическое влияние как на нее саму, так и на ребенка в утробе матери. Реализация предложения стала бы большой поддержкой демографической политике президента. Думаю, что матерям с ребенком до 2-х лет, кормящим женщинам эта льгота может быть предоставлена. Могут быть проведены статистические расчеты с целью определить мало ли таких женщин или много".