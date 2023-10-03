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ООН предлагает законодательно закрепить предоставление мужчинам в Азербайджане оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком

ООН предлагает законодательно закрепить предоставление мужчинам в Азербайджане оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал Государственному комитету по проблемам семьи, женщин и детей ускорить процесс включения в законодательство 14-дневного оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком для отцов.
Социальная защита
3 октября 2023 г. 11:40
ООН предлагает законодательно закрепить предоставление мужчинам в Азербайджане оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком

Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал Государственному комитету по проблемам семьи, женщин и детей ускорить процесс включения в законодательство 14-дневного оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком для отцов.

Как сообщает Report, рекомендации предусматривают принятие адресных, в том числе просветительских мер для равномерного распределения обязанностей по уходу за ребенком, ускорение принятия проекта поправок в Трудовой кодекс о предоставлении мужчинам 14-дневного оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком.

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Версия на английском языке UN recommends that Azerbaijan provide men with paid parental leave
Версия на азербайджанском языке BMT Azərbaycanda kişilərə 14 günlük ödənişli atalıq məzuniyyəti verilməsinin qanunvericiliyə salınmasını təklif edir

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