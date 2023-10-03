ООН предлагает законодательно закрепить предоставление мужчинам в Азербайджане оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком

Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал Государственному комитету по проблемам семьи, женщин и детей ускорить процесс включения в законодательство 14-дневного оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком для отцов.

Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал Государственному комитету по проблемам семьи, женщин и детей ускорить процесс включения в законодательство 14-дневного оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком для отцов.

Как сообщает Report, рекомендации предусматривают принятие адресных, в том числе просветительских мер для равномерного распределения обязанностей по уходу за ребенком, ускорение принятия проекта поправок в Трудовой кодекс о предоставлении мужчинам 14-дневного оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком.