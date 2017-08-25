Обнародована статистика лиц, скончавшихся в Азербайджане в трудоспособном возрасте

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Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Обнародована статистика лиц, скончавшихся в прошлом году в Азербайджане в трудоспособном возрасте.

Как сообщили Report из Госкомстата, в 2016 году данная статистика составила 16 506 человек, 11 629 из которых мужчины, 4877 - женщины.

Отметим, что до 1998 года в Азербайджане трудоспособный возраст у мужчин считался 16-59 лет, а у женщин 16-54 года, в 1998 году у мужчин 16-60, у женщин 16-55 лет, в 1999 году у мужчин 15-60, у женщин 15-55 лет.

В 2000-2009 годах данный показатель у мужчин составлял 15-61, у женщин 15-56, в 2010 году у мужчин 15-61,5, у женщин 15-56,5, в 2011 году у мужчин 15-62, женщин 15-57 лет, в 2012 году у мужчин 15-62, у женщин 15-57,5 лет, в 2013 году у мужчин 15-62, у женщин 15-58, в 2014 году у мужчин 15-62, у женщин 15-58,5 лет, а в 2015 и 2016 годах у мужчин 15-62, у женщин 15-59 лет.