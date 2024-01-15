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Дорожная полиция обратилась к автомобилистам в связи с непогодой

Дорожная полиция обратилась к автомобилистам в связи с непогодой В Главном управлении дорожной полиции призвали водителей быть более внимательными в связи с гололедом на автодорогах, а неопытным водителям рекомендовали не садиться за руль.
Социальная защита
15 января 2024 г. 15:45
Дорожная полиция обратилась к автомобилистам в связи с непогодой

В Главном управлении дорожной полиции призвали водителей быть более внимательными в связи с гололедом на автодорогах, а неопытным водителям рекомендовали не садиться за руль.

Как сообщает Report, в управлении напомнили, что выпавший снег, гололед, туманная и дождливая погода создают трудности во время движения транспорта.

"Дорожная полиция вместе с другими профильными структурами принимает меры по устранению последствий непогоды для восстановления безопасного движения транспортных средств. Кроме того, с водителями проводятся беседы, в рамках которых их информируют о ситуации на отдельных участках, а застрявшим на дороге автомобилистам оказывается посильная помощь" - говорится в сообщении.

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