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Азербайджан и Черногория договорились о сотрудничестве в сфере труда, занятости и социальной защиты

Азербайджан и Черногория договорились о сотрудничестве в сфере труда, занятости и социальной защиты В Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана состоялась встреча с делегацией Черногории во главе с министром труда и социального обеспечения Адмиром Адровичем.
Социальная защита
2 марта 2023 г. 20:40
Азербайджан и Черногория договорились о сотрудничестве в сфере труда, занятости и социальной защиты

В Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана состоялась встреча с делегацией Черногории во главе с министром труда и социального обеспечения Адмиром Адровичем.

Как сообщает Report, в ходе встречи был подписан документ, который охватывает будущие направления сотрудничества в области труда, занятости, социальной защиты, социальных услуг для уязвимых групп населения, инвалидности, реабилитации.

Сопредседатель азербайджанской стороны Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами двух стран, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев подчеркнул, что связи между Азербайджаном и Черногорией постоянно расширяются на основе политического диалога и дружественных отношений на высоком уровне

На встрече были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества между двумя министерствами в сферах, представляющих взаимный интерес, отмечена важность активного обмена опытом.

Министры подчеркнули, что подписанный документ служит расширению сотрудничества стран в социальной сфере.

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