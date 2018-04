Две известные танцевальные группы выступят во Дворце Гейдара Алиева

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Очередные концертные программы во Дворце Гейдара Алиева пройдут 22 и 26 июня.

Как сообщает Report, на этот раз на сцене дворца выступят две знаменитые танцевальные группы.

22 июня гостями бакинских зрителей будет балетная группа Аллы Духовой "Todes", которая выступит с концертной программой "Attention".

26 июня с концертом перед бакинскими зрителями выступит группа "RHYTHM of the DANCE". В программу концерта "Back to our İrish Roots" (Возвращение к ирландским корням) включены интересные выступления танцевальной группы.

Билеты на оба концерта колеблются в пределах 10-50 манатов.