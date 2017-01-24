Состоялось торжественное открытие кинотеатра "CinemaPlus Azerbaijan" - ВИДЕО

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ В Баку состоялось торжественное открытие кинотеатра "CinemaPlus Azerbaijan", который некоторое время назад приостановил свою деятельность.

Как сообщает Report, в этот вечер гостями были азербайджанские звезды, предприниматели, руководители крупных организаций, актеры, исполнители, телеведущие, режиссеры, продюсеры, блогеры, представители бомонда и СМИ.

Перед кинотеатром был установлен огромный тент, организован фуршет с национальной кухней. Самым запоминающим моментом вечера было исполнение музыкантов, которые сочетали национальное нагара с классической азербайджанской музыкой.

На открытии генеральный директор сети кинотеатров "CinemaPlus" Заур Дарабзаде отметил, что гордится возвращением легендарного кинотеатра "CinemaPlus". Также поприветствовал гостей заместитель генерального директора сети кинотеатров "CinemaPlus" Джафар Ахундзаде.

В качестве почетного гостя на открытии приняла участие народная артистка Азербайджанской Республики и председатель Союза кинематографистов Шафига Мамедова. Она поделилась своими воспоминаниями об истории кинотеатра: "Я уверена, что этот кинотеатр будет очень успешным. Потому, что именно здесь мы смотрели самые лучшие и интересные фильмы. Хотелось бы, чтобы зрители часто приходили в кинотеатр с богатой историей. Мы очень любим этот кинотеатр, и я уверена, что это место станет как нашим, так и вашим любимым!"

Вечер был завершен показом премьеры "По млечному пути", режиссером которого является Эмир Кустурица. Он же сыграл в фильме главную роль вместе с известной итальянской актрисой Моникой Беллуччи. Фильм повествует об истории любви, происходящей в период боснийской войны.

Двухэтажный кинотеатр состоит из 3-х залов и 190 посадочных мест, отвечающих мировым стандартам. Залы оснащены удобными и высококлассными креслами.

В VIP-зале, спроектированном с особым вкусом, зрители получат возможность смотреть фильмы в креслах с персональным столиком и пользоваться услугами VIP-бара.

Помимо этого, чтобы подняться на второй этаж, в кинотеатре с 1-го этажа установлены специальные лифты. Их помощью могут воспользоваться не только зрители VIP-зала, но и люди с ограниченными возможностями. Также в залах созданы максимально комфортные условия для приема зрителей с инвалидными колясками. Для них оборудованы специальные места.

Просмотр фильма невозможно представить без попкорна и прохладительных напитков. В кинотеатре предлагаются разновидности 4-х ассортиментов попкорна, сахарной ваты, безалкогольных коктейлей со льдом и др.

Партнерами мероприятия являются: Amapola Exclusive Events, дубляжная студия Cinemazadeh, Cinema Distribution, и TNT.

Отметим, что в сеть кинотеатров "CinemaPlus" входит: "CinemaPlus 28 Mall", "CinemaPlus Ganjlik Mall", "CinemaPlus Aygün City", "CinemaPlus Amburan Mall" и "CinemaPlus Khamsa", который расположен в городе Гянджа.