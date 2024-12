В США нашли неизданные записи Майкла Джексона

Житель штата Калифорния нашел на заброшенном складе в долине Сан-Фернандо 12 кассет с неизданными записями Майкла Джексона.

Житель штата Калифорния нашел на заброшенном складе в долине Сан-Фернандо 12 кассет с неизданными записями Майкла Джексона.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Hollywood Reporter.

По ее информации, треки были записаны до выхода в свет альбома Dangerous (1991), между 1989 и 1991 годами. 56-летний Грегг Масгроув, обнаруживший коллекцию, рассказал изданию, что узнал о складе от своего знакомого, купившего помещение. По словам американца, склад ранее принадлежал музыкальному продюсеру и певцу Брайану Лорену.

"Я посетил все фанатские сайты. Ходят слухи, что некоторые из [этих] песен <...> просочились в Сеть. Пара из них даже увидела свет", - отмечает он.

Как пишет The Hollywood Reporter, на одну из пленок попала запись беседы Джексона и, предположительно, Лорена.

Газета отмечает, что среди неизданных треков есть песня под названием Don't Believe It ("Не верь в это"), которая, вероятно, стала своеобразным ответом на порочащие слухи о Джексоне, циркулировавшие в СМИ в 1990-е годы. Одной из самых захватывающих песен в коллекции издание называет запись Truth on Youth ("Правда о молодости"), в которой певец читает рэп вместе с исполнителем LL Cool J.