Принц Гарри и Меган Маркл: интересные факты о новой королевской паре

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Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Свадьба принца Гарри и актрисы Меган Маркл состоится в Виндзорском замке в мае. Как сообщает Report, об этом заявили в Кенсингтонском дворце.

Венчание состоится в часовне Святого Георгия при замке.

Королевская семья оплатит расходы на свадьбу, включая венчание, музыкальное сопровождение, цветы и торжественный прием.

После объявления о помолвке с принцем, Меган Маркл попала под пристальное внимание СМИ. Всем интересно кто же она, та что сумела покорить сердце британского принца?

Было уже официально объявлено, что в оставшийся до венчания период, Меган Маркл будет крещена и пройдет конфирмацию в Церкви Англии. Кроме того, она планирует получить британское гражданство и решила оставить карьеру актрисы.

Рейчел Меган Маркл родилась и выросла в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, отец — белый с голландскими и ирландскими корнями, мать — афроамериканка. Ее отец был режиссером по свету, мать — социальным работником и преподавателем йоги. В 2002 году она дебютировала в сериале "Главный госпиталь" и несколько последующих лет одновременно работала фотомоделью и актрисой, появляясь в основном в эпизодах таких сериалов как "C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк", "90210: Новое поколение", "Грань" и "Касл". Однако наиболее известна стала благодаря своей роли Рейчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры", где снимается с 2011 года.

При этом в своем первом интервью после объявления о грядущей свадьбе, Меган Маркл заявила, что больше не будет сниматься в телесериалах и кинокартинах и оставит карьеру актрисы.

"Я не смотрю на это как на отказ от чего-то. Я воспринимаю это как перемену. Это просто новая глава", - говорит Меган Маркл.

Также известно, что невеста принца Гарри уже была замужем и сейчас состоит в разводе. С 10 сентября 2011 года Маркл была замужем за кинорежиссёром Тревором Энгельсоном, с которым она встречалась с 2004 года. Пара рассталась в мае 2013, в августе того же года они оформили развод. Ранее это могло бы стать препятствием к бракосочетанию с принцем, но в 2002 году Церковь Англии разрешила разведенным заключать новый церковный брак.

Принц и его невеста рассказали в совместном интервью, что в момент знакомства мало знали друг о друге. Меган Маркл родилась в США, никогда не читала британских таблоидов и мало знала о королевской семье. Принц Гарри, в свою очередь, не смотрел сериал "Форс-мажоры" (Suits), где в главной роли снималась Меган Маркл, он вообще никогда о ней ничего не слышал до момента встречи.

Принц также поделился, что сделал Маркл предложение, когда они вдвоем готовили запеченную курицу. При этом принц Гарри позаботился о том, чтобы обручальное кольцо его невесты было особенным. Выполненное из желтого золота, любимого металла Меган, кольцо украшено тремя бриллиантами: самый крупный из них - из Ботсваны, где пара провела значимое для них время. По обе стороны от крупного бриллианта - два драгоценных камня из коллекции принцессы Дианы.

Принц Гарри и его невеста говорят, что для них было важно, чтобы принцесса Диана была частью важного для них события.