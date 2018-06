Бейонсе завоевала награду MTV Video Music Awards 2016

Баку. 29 Августа. REPORT.AZ/ Видеоклип к композиции "Formation" принес певице Бейонсе награду MTV Video Music Awards 2016, трансляцию церемонии вручения награды ведет телеканал MTV.

Как передает Report, победитель получила статуэтку "лунного человека", стилизованную фигурку астронавта, держащего в руке флаг MTV.

Первыми она поблагодарила за награду свою четырехлетнюю дочь и супруга Джей Зи (Jay Z).

В самой престижной категории "видео года" в этом году помимо Бейонсе были представлены клип "Hello" Адель, "Hotline Bling" канадского рэп-исполнителя Дрейка, "Sorry" Джастина Бибера и видео к композиции "Famous" американского рэпера Канье Уэста.

Бейонсе также завоевала награду в номинации "лучшее видео исполнительницы" за видео "Hold Up". Она получила ее из рук "фанаток", четырех гимнасток, представлявших США на Олимпиаде в Рио. В номинации "лучшее мужское видео" победил Келвин Харрис с видео "This Is What You Came For" с участием певицы Рианна.

Клип "Formation" Бейонсе был также отмечен за режиссуру, операторскую работу и монтаж, а ее клип к композиции "Lemonade" получил награду в категории "крупная форма".

Церемония объявления и награждения победителей ежегодной премии MTV Video Music Awards 2016 прошла воскресным вечером на арене Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке.